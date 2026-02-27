Landtagswahl in Stuttgart Darum kann OB Nopper seinen Bruder nicht wählen
Die Familie Nopper war politisch schon immer sehr aktiv. Bei der Landtagswahl kandidiert der Bruder des Oberbürgermeisters. Und auch einer der Söhne mischt mit.
Vielleicht gibt es ja so etwas wie ein Politik-Gen. Falls ja, dann ist es mit Sicherheit der Familie Nopper in die Wiege gelegt. Schon der Urgroßvater des heutigen Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper (CDU) war Stadtschultheiß in Cannstatt gewesen. Und diese Ader fürs Politische hat sich vererbt. Franks Bruder Klaus Nopper sitzt für die Christdemokraten im Stuttgarter Gemeinderat. Und strebt jetzt in den Landtag von Baden-Württemberg. Am 8. März steht er im Wahlkreis Stuttgart II, also auf den Fildern, zur Wahl.