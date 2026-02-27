 
Landtagswahl in Stuttgart Darum kann OB Nopper seinen Bruder nicht wählen

1
OB Frank Nopper und seine Familie, hier ein Foto von Ende 2020, drücken Bruder Klaus Nopper im Wahlkampf die Daumen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Familie Nopper war politisch schon immer sehr aktiv. Bei der Landtagswahl kandidiert der Bruder des Oberbürgermeisters. Und auch einer der Söhne mischt mit.

Kriminalität, Sicherheit und Justiz: Jürgen Bock (jbo)

Vielleicht gibt es ja so etwas wie ein Politik-Gen. Falls ja, dann ist es mit Sicherheit der Familie Nopper in die Wiege gelegt. Schon der Urgroßvater des heutigen Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper (CDU) war Stadtschultheiß in Cannstatt gewesen. Und diese Ader fürs Politische hat sich vererbt. Franks Bruder Klaus Nopper sitzt für die Christdemokraten im Stuttgarter Gemeinderat. Und strebt jetzt in den Landtag von Baden-Württemberg. Am 8. März steht er im Wahlkreis Stuttgart II, also auf den Fildern, zur Wahl.

 

Dort sieht Klaus Nopper einer großen Herausforderung entgegen: Er konkurriert mit dem Spitzenkandidaten der Grünen Cem Özdemir. Auf direkte Unterstützung von Bruder Frank kann er dabei nicht setzen. Der Oberbürgermeister gebe seine Stimme im Wahllokal des Wagenburg-Gymnasiums ab, heißt es im Rathaus. Wahlberechtigt sei er im Wahlkreis Stuttgart I. Im Filderwahlkreis sei hingegen kein Mitglied seiner Familie – weder seine Ehefrau noch seine beiden Söhne – wahlberechtigt. Der OB setzt deshalb eher auf ideelle Unterstützung: „So viel kann ich verraten: Wäre ich im Filderwahlkreis wahlberechtigt, würde ich dort mit Überzeugung und Begeisterung meinen Bruder wählen“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Im Wahlkreis des OB, soviel darf tollkühn spekuliert werden, dürfte seine Stimme der CDU-Kandidatin Teresa Schreiber gehören. Bleibt abzuwarten, wohin sie das führt, denn eine größere Aufgabe für eine Unionskandidatin kann es im Land wohl kaum geben. Schließlich handelt es sich um eine Hochburg der Grünen, die dort erneut mit Stimmenkönigin und Landtagspräsidentin Muhterem Aras antreten.

Die CDU der Familie Nopper trifft in Stuttgart beim Landtagswahlkampf auf starke Konkurrenz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Doch die Familie Nopper mischt auch noch in einem anderen Wahlkreis mit. Wenngleich hinter den Kulissen. Die beiden Söhne von Frank Nopper waren schon in dessen OB-Wahlkampf sehr engagiert aufgetreten und hatten den Vater gerade im Bereich soziale Medien unterstützt. Einer der beiden, Franz Ferdinand, ist nun erneut aktiv. Und zwar als Wahlkampfleiter des CDU-Kandidaten Markus Reiners im Wahlkreis Stuttgart IV, also vor allem in den Bezirken entlang des Neckars.

„Ist Übergangsaufgabe“

Ist das Führen von Wahlkämpfen womöglich sogar eine Zukunftsaufgabe für den Sohn des Oberbürgermeisters? Wohl zumindest erst einmal nicht. „Mein Einsatz im Landtagswahlkampf für den Kandidaten Markus Reiners ist eine reine Übergangsaufgabe“, sagt Franz Ferdinand Nopper. Direkt nach dem Wahlsonntag werde er ein sechsmonatiges Praktikum bei einer großen Unternehmensberatungsgesellschaft absolvieren, im Herbst dann mit seinem Masterstudium beginnen.

Und danach? Wer weiß. Es wäre zumindest nicht verwunderlich, wenn wieder der eine oder andere aus der Familie Nopper in Zukunft in irgendeiner Form in der Politik auftauchen würde. Schließlich liegt das ja irgendwie in den Genen.

