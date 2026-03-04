Landtagswahl in Stuttgart Krank am Wahlsonntag – wie kann man trotzdem wählen?
Am 8. März wird der baden-württembergische Landtag auch von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern neu gewählt. Wir klären die letzten Fragen dazu.
Wer tritt die Nachfolge von Winfried Kretschmann an? Die Weichen dafür werden am kommenden Sonntag gestellt, wenn der baden-württembergische Landtag neu gewählt wird.