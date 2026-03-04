Landtagswahl in Stuttgart: Krank am Wahlsonntag – wie kann man trotzdem wählen?

Wer tritt die Nachfolge von Winfried Kretschmann an? Die Weichen dafür werden am kommenden Sonntag gestellt, wenn der baden-württembergische Landtag neu gewählt wird.

In Stuttgart sind am 8. März rund 368.000 Personen in den vier Wahlbezirken der Landeshauptstadt wahlberechtigt. Die Wahllokale haben von acht bis 18 Uhr geöffnet. Viele Wahlberechtigte geben ihre Stimme auch über die Briefwahl ab. Worauf müssen Wähler achten und was passiert, wenn man krank ist und nicht ins Wahllokal kann? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengefasst, die die Stadt kurz vor der Wahl herausgegeben hat:

Bis wann kann man Briefwahl beantragen?

Laut der gesetzlichen Frist kann die Briefwahl bis Freitag, 6. März, 15 Uhr beantragt werden. Im Foyer des Rathauses am Marktplatz 1 ist hierfür eine Briefwahlstelle eingerichtet. Personen, die im äußeren Stadtgebiet wohnen, können ihre Briefwahlunterlagen nur bis Donnerstag, 5. März, von 8.30 Uhr bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in den Bezirksämtern beantragen und abholen.

Was ist zu tun, wenn die angeforderten Briefwahlunterlagen noch nicht angekommen sind?

Die betroffen Wähler sollen sich so schnell wie möglich beim Statistischen Amt unter der Telefonnummer 07 11/21 69 22 33 melden. Personen, die Briefwahl beantragt haben, dürfen im Wahllokal ihres Wahlbezirk nur mit einem Wahlschein ihre Stimme abgeben.

Kann man den Wahlbrief jetzt noch mit der Post verschicken?

Briefwähler sollten ab jetzt ihren Stimmzettel beim Statistischen Amt in der Eberhardstraße 37 selbst abgeben. Die Wahlbriefabgabe ist hier bis zum 8. März, 18 Uhr, möglich, in Wahllokalen werden sie nicht angenommen.

Unsere Empfehlung für Sie Sicherheit im Wahlkampf Wie aggressiv war der Wahlkampf? Nach den massiven Angriffen im Europawahlkampf 2024 sind die Sicherheitsbehörden besonders wachsam. Vor der Landtagswahl zieht der Innenminister eine positive Bilanz.

Kann man wählen, wenn die Wahlbenachrichtigung verloren ging?

Für die Stimmabgabe in einem Wahllokal reicht der Personalausweis oder der Pass. Das richtige Wahllokal lässt sich auf der hier verlinkten Seite der Stadt herausfinden.

Am Wahltag zu krank fürs Wahllokal – wie kann man trotzdem wählen?

Betroffene Personen sollen sich so schnell wie möglich beim statistischen Amt in der Eberhardstraße 37 oder unter der Telefonnummer 07 11/21 69 22 33 melden. Beim Vorzeigen eines ärztlichen Attests oder einer Krankenhauseinweisung kann dann eine schriftlich bevollmächtigte Person die Wahlunterlagen am Wahlsonntag bis 15 Uhr abholen. Das Formular für die Vollmacht ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung auszufüllen.

Wer nicht selbst ins Wahllokal gehen kann, darf einen Bevollmächtigten schicken, der die Unterlagen abholt. Foto: ©Christian Schwier - stock.adobe.

Was ist bei der Landtagswahl in diesem Jahr neu?

Zum einen sind seit diesem Jahr auch Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt. Zum anderen werden wie bei der Bundestagswahl zwei Stimmen vergeben: die Erststimme auf der linken Seite für den Direktkandidaten, die Zweitstimme auf der rechten Seite für die Landesliste einer Partei. Die Wahlkreis-Kandidaten mit den meisten Erststimmen ziehen direkt in den Landtag ein.

Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Stimmzettel gelten als ungültig, wenn Kommentare dazugeschrieben werden – oder zwei Erst- oder Zweitstimmen vergeben wurden.

Wann ist mit ersten Ergebnissen zu rechnen?

Ab etwa 18.45 Uhr kann man am Sonntagabend den aktuellen Stand auf der hier verlinkten Webseite verfolgen. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird nach dem Auszählen aller Wahlbezirke zwischen 22 und 23 Uhr gerechnet. Das amtliche vorläufige Endergebnis stellt der Kreiswahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung am 11. März um 16 Uhr fest.