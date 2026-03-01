Wen soll ich wählen? Das fragen sich viele Menschen in Stuttgart vor der Landtagswahl am 8. März. Eine Übersicht über Artikel, die bei der Entscheidung helfen könnten.

Am 8. März wählen auch die Stuttgarterinnen und Stuttgarter einen neuen Landtag. Aber wer stellt sich in den vier Stuttgarter Wahlbezirken als Direktkandidat oder -kandidatin zur Wahl? In mehreren Artikeln stellen wir jeweils die sechs aussichtsreichsten Kandidaten vor – und erzählen, was den jeweiligen Wahlkreis ausmacht:

Wahlkreis I: Kommt aus ihm wieder die Stimmenkönigin?

Die Landtagswahl vor fünf Jahren glich einem Triumphzug der Grünen im Land mit einem Vorsprung von 8,5 Prozentpunkten vor der CDU. Vor allem in Stuttgart war der Jubel groß, wo man mit 39 Prozent den stärksten Konkurrenten um 17,8 Prozentpunkte distanzierte. Die Grünen holten alle vier Direktmandate. Wahlkreis I – das ist auch das Gebiet von Stimmenkönigin und heutiger Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Gegen wen tritt sie diesmal an? Das hat unser Redakteur Jörg Nauke in diesem verlinkten Text aufgeschrieben.

Wahlkreis II: Hier wird man Minister

Im Wahlkreis Stuttgart II (Filder) gedeihen und scheitern Karrieren, schreibt unser Redakteur Konstantin Schwarz. Gerhard Mayer-Vorfelder („MV“) und Christoph Palmer (beide CDU) nahmen nach blendenden Wahlergebnissen in diesem Sprengel als Kultus- und später Finanzminister (Mayer-Vorfelder) oder Staatsminister (Palmer) an Kabinettstischen Platz, der Grüne Winfried Hermann sicherte sich mit beachtlichen Voten seinen Rang als Verkehrsminister. Liefert der Filderwahlkreis auch bei der Landtagswahl am 8. März wieder einen Minister? Konstantin Schwarz gibt in dem hier verlinkten Artikel einen Überblick, wer dieses Mal in Wahlkreis II antritt.

Wahlkreis III: Wenig Wohnraum und Einkommen – die AfD-Hochburg in Stuttgart

Die Alternative für Deutschland liegt in den jüngsten Umfragen zur Landtagswahl auf Platz drei. Die Demoskopen sehen die AfD seit Oktober 2025 bei 18 bis 20 Prozent. In der Landeshauptstadt überwand sie 2021 nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde. Die Hochburg lag im industriell geprägten Wahlkreis III. Was es noch zu diesem Wahlkreis zu wissen gibt – und wer dieses Mal dort zur Wahl antritt, finden Sie im hier verlinkten Artikel meines Kollegen Konstantin Schwarz.

Wahlkreis IV: Ein Stadtrat fordert die Ministerin heraus

Der Stuttgarter Wahlkreis IV wird von den städtischen Statistikern mit einem Makel beschrieben, weiß unser Redakteur Jörg Nauke. Das Gebiet entlang der Industrieachse am Neckar weist seit 1996 die niedrigste Wahlbeteiligung aus. Auch im Landesvergleich rangiert Stuttgart IV am Ende der Vergleichsskala auf Rang 65 von 70 Wahlkreisen. Was diesen Wahlkreis noch ausmacht – und welcher Stadtrat dort gegen welche Ministerin antritt, beschreibt Jörg Nauke in diesem verlinkten Text.

Wer wollte Schokoladentestesserin werden?

Den Kandidatinnen und Kandidaten näher rücken, das wollte Redakteurin Julia Bosch. Sie bat deshalb die 24 aussichtsreichsten Bewerber der vier Wahlkreise, zwei Fragen zu beantworten, in jeweils 150 Zeichen: Was wollen Sie für Stuttgart tun? Und: Was weiß keiner über Sie?

Heraus kamen zwei sehr informative und unterhaltsame Artikel. Das Stück mit den Antworten auf die Frage, was die Direktkandidaten für ihre Stadt tun wollen, finden Sie hier verlinkt.

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen aber die spannenden Antworten auf die Frage, was keiner über die Bewerberinnen und Bewerber weiß. Dort können Sie zum Beispiel herausfinden, wer Schokoladentestesserin bei Ritter Sport werden wollte.

Zettel, so viele Zettel. Und erst die Urnen – Matthias Falke ist als Leiter des Statistischen Amts der Stadt Stuttgart der oberste Herr der Wahllogistik. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Logistik hinter der Wahl – fast wie bei Amazon

Und wer jetzt noch Informations- und Unterhaltungsbedarf hat, wird in den Artikeln unseres Kollegen Valentin Schwarz fündig. Er hat recherchiert, wie die Logistik vor der Wahl funktioniert, so dass alle Wahlurnen und Stimmzettel rechtzeitig am 8. März in den Wahllokalen sind. Warum er findet, dass das fast wie im Amazon-Warenlager abläuft, können Sie hier nachlesen.

Das Land in der Stadt

Zum Abschluss noch zwei Artikel, die sich damit beschäftigen, wie das Land in der Landeshauptstadt sichtbar wird. Zum einen gibt es hier interessante Fakten rund um das Haus des Landtags im Schlossgarten. (Wussten Sie zum Beispiel, dass es dort ein Familienzimmer gibt?) Zum anderen haben wir hier zusammengetragen, welche Dinge es in Stuttgart ohne das Land gar nicht gäbe – von der Spielbank bis zu neun Millionen Bienen.