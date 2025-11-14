Am Ehrgeiz fehlt es den Wahlkämpfern in Baden-Württemberg nicht. Gegen die Berliner Großwetterlage sind sie jedoch ziemlich ohnmächtig, meint unsere Autorin Bärbel Krauß.
14.11.2025 - 13:55 Uhr
Mit der ersten Podiumsdiskussion aller Spitzenkandidaten ist der Startschuss für die nächste Etappe im Landtagswahlkampf angebrochen. Jetzt wird es konkret mit der Konkurrenz der Kandidaten und Konzepte, die im besten Fall das Land, im schlechteren Fall wenigstens die Parteien im Wettbewerb um Wählerstimmen voranbringen werden.