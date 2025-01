Der eine ist Wirtschaftswissenschaftler, 26 Jahre alt, kommt aus Tamm, wurde dort bei der Kommunal- und Kreistagswahl im vergangenen Jahr Stimmenkönig und zum stellvertretenden Bürgermeister der Stadt gewählt. Der andere ist seit 35 Jahren bei der Polizei, 55 Jahre alt, Ludwigsburger und zog 2024 als Stimmenkönig in den Gemeinderat der Barockstadt ein. Und beide haben jetzt große Pläne: Sie möchten für ihre Partei, die CDU, bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr den Wahlkreis 12 mit seinen sechs Kommunen von den Grünen zurückgewinnen.

Doch während sich Lukas Tietze aus Tamm bereits Anfang Oktober zu seiner Kandidatur entschlossen und sich seitdem nach und nach in den einzelnen Ortsverbänden vorgestellt hat, warf Guido Passaro erst jetzt seinen Hut in den Ring. Was, wie er bestätigt, zunächst für Irritationen gesorgt hat.

Verhaltene Reaktion auf Kandidatur

„Ich bin zwar persönlich und familiär auch in den umliegenden Städten und Gemeinden sehr gut verwurzelt, aber in den verschiedenen Ortsverbänden der Partei wohl noch nicht so gut bekannt“, erklärt Passaro sich die anfänglich ziemlich verhaltene Reaktion auf seine Kandidatur bei der am 28. Februar anstehenden parteiinternen Nominierung. „Und dann kam ich auf einmal wie Kai aus der Kiste; da ist es klar, dass man da erst mal abwartet.“ Inzwischen stehe aber fest, dass auch er die Gelegenheit zu einer Vorstellung in den Ortsverbänden bekomme – auch wenn dies wegen der Kürze der bis zur Nominierung noch verbleibenden Zeit zum Teil nur online möglich sei.

Der gebürtige Ludwigsburger Guido Passaro möchte bei der Landtagswahl als Kandidat der Kreis-CDU in sechs Kommunen antreten. Foto: Michael Knorpp

Sicherheit ist schon von Berufs wegen, aber auch als Kommunalpolitiker, sein Hauptthema, ergänzt durch den Verkehr. „Ich will ja nicht von Dingen reden, von denen ich keine Ahnung habe“, sagt Passaro. Auch sonst glaubt er, durch seine langjährige Erfahrung in verschiedenen Positionen über Eigenschaften zu verfügen, die ihm als Politiker zugute kommen. „Ich entscheide schnell, kann meine Positionen glaubwürdig vertreten und auch durchsetzen.“

Entscheidungsfreiheit für Unternehmer

Lukas Tietze, der als Geschäftsführer einer Sportmanagement-Agentur tätig ist, möchte hingegen seine Kompetenz im Bereich Wirtschaft einsetzen. „Für mich ist sie das Kernthema in unserem Wahlkreis“, sagt der 26-Jährige und nennt als Beispiele die kriselnde Automobilindustrie, aber auch das Handwerk, für das aus seiner Sicht eine Fachkräfteoffensive dringend nötig ist. „Man muss Unternehmern die Entscheidungsfreiheit lassen“, lautet sein Patentrezept.

Lukas Tietze wirbt schon seit Oktober in den Ortsverbänden der CDU im Landkreis für sich als Kandidat für den Wahlkreis 12. /Andreas Essig

Der Wahlkreis 12

Der Landtagswahlkreis Ludwigsburg

umfasst sechs Kommunen: Asperg, Kornwestheim, Ludwigsburg, Möglingen, Remseck am Neckar und Tamm.

Die letzten Landtagswahlen

endeten im Wahlkreis 12 für die CDU mit einer Niederlage. 2021 siegte die Grüne Silke Gericke, 2016 ihr Parteigenosse Jürgen Walter.