Landtagswahl: Landtags-SPD kritisiert schleppende Sondierung von Grünen und CDU

Wegen der zögerlichen Aufnahme von Sondierungsgesprächen hat der SPD-Landtagsfraktionschef Sascha Binder die Grünen und die CDU in Baden-Württemberg scharf kritisiert. „Die haben ja zehn Tage gebraucht, bis sie zum ersten Mal Kontakt aufnehmen. Das ist albern“, sagte Binder bei der ersten Pressekonferenz des neu gewählten Fraktionsvorstands in Stuttgart. „Es geht ja nicht um die Anbahnung von Teenager-Liebschaften.“ Nachdem Grüne und CDU bereits zehn Jahre gemeinsam regiert hätten, seien aus seiner Sicht eigentlich gar keine Sondierungsgespräche notwendig, betonte der SPD-Politiker kopfschüttelnd. Deshalb habe er kein Verständnis für das Verhalten der beiden Regierungsfraktionen. „Während Menschen um ihren Arbeitsplatz bangen, wird bei der CDU tagelang diskutiert, ob man die Wahl verloren hat, und bei den Grünen geht es nur um die Frage, ob Palmer in die Regierung gehen soll.“