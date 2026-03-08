Trotz günstiger Vorzeichen gelingt der Linkspartei nicht der erstmalige Einzug in den baden-württembergischen Landtag. Der Frust ist groß – aber auch die Hoffnung auf die Zukunft.
08.03.2026 - 20:01 Uhr
Wo am Vorabend noch eine „90er Rock Party“ die Wände wackeln ließ, sollte am Sonntagabend eine besondere Party abgehen: Im LKA-Longhorn in Stuttgart-Wangen lockte eine politische Sensation – der erstmalige Einzug der Linkspartei in den Landtag. In einem bürgerlich-liberalen Bundesland. Doch daraus wurde nichts, die Fünf-Prozent-Hürde blieb wieder einmal unüberwindbar.