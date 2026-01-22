Landtagswahl Politik im Kältemodus
Der Landtagswahlkampf beginnt verhalten. Viele Menschen ziehen sich ins Private zurück, kommentiert Reiner Ruf.
In sechs Wochen ist Landtagswahl, doch leicht entsteht der Eindruck, diese Erkenntnis sei noch wenig verbreitet. Umso mehr, wenn selbst der eigene Zahnarzt überrascht auf den Hinweis reagiert – und mit einem Anflug von Beschämung nach dem Termin (8. März) fragt, von den Kandidaten indes noch nie gehört zu haben behauptet; selbst auf den Namen Cem Özdemir, der medial da und dort schon zum „Superstar“ ausgerufen wird, reagiert der Dentist zögerlich.