In Kürze findet die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt. Wer hat die Nase vorn? Hier gibt es die aktuellsten Umfragen.

Digital Desk: David Hahn

In Rheinland-Pfalz wird am Sonntag, 22. März 2026, ein neuer Landtag gewählt. Dann sind etwa 3 Millionen Wahlberechtigte an die Wahlurnen gerufen. Die Wahl verspricht, spannend zu werden. Letzte Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Wer kann mit wie vielen Stimmen rechnen? Hier gibt es die aktuellsten Umfragen zur Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz.

 

Landtagswahl Rheinland-Pfalz: Aktuelle Umfragen

In diesem Jahr wurden bisher vier Umfragen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz durchgeführt und veröffentlicht. Die aktuellste Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF zwischen dem 10.03. und 12.03. durchgeführt, am 13. März 2026 veröffentlicht, und lieferte folgende Zahlen:

Einen Tag zuvor erschien am 12. März 2026 eine Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag der ARD, die zwischen dem 9. und 11. März durchgeführt wurde. Dabei kamen die Parteien auf die folgenden Werte:

  • CDU: 29 Prozent
  • SPD: 28 Prozent
  • AfD: 19 Prozent
  • Grüne: 8 Prozent
  • Linke: 5 Prozent
  • Freie Wähler: 4,5 Prozent
  • Sonstige: 6,5 Prozent

Zwei weitere stammen vom Umfrageinstitut Infratest Dimap im Auftrag des SWR. Ende Februar erzielten die Parteien demnach folgende Umfragewerte:

  • CDU: 28 Prozent
  • SPD: 27 Prozent
  • AfD: 19 Prozent
  • Grüne: 9 Prozent
  • Linke: 5 Prozent
  • Freie Wähler: 5 Prozent
  • Sonstige: 7 Prozent

Die Wahlumfrage für Rheinland-Pfalz aus dem Januar 2026 hatte folgendes Ergebnis:

  • CDU: 29 Prozent
  • SPD: 26 Prozent
  • AfD: 18 Prozent
  • Grüne: 10 Prozent
  • Linke: 6 Prozent
  • Freie Wähler: 4 Prozent
  • Sonstige: 7 Prozent