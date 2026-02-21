 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Vom harten Kampf um die Aufmerksamkeit

Landtagswahl rund um Leonberg Vom harten Kampf um die Aufmerksamkeit

Landtagswahl rund um Leonberg: Vom harten Kampf um die Aufmerksamkeit
1
Närrische Sitzungen wie der Zunftmeisterempfang in Weil der Stadt sind bei Politikern sehr beliebt. Foto: Simon Granville

Im sonderbar geschnittenen Wahlkreis Leonberg haben es die Kandidaten besonders schwer, meint der Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Viele Berufspolitiker mögen die närrische Zeit. Weil sie eine besondere Affinität zur Fasnet haben? Das dürfte eher selten der Fall sein. Doch am Rande von Umzügen oder auf narreten Sitzungen kann man sich volksnah und bodenständig geben. Im Großen ist das das beim bundesweiten TV-Klassiker „Mainz bleibt Mainz“ zu beobachten, auf lokaler Bühne ist Weil der Stadt ein willkommenes Pflaster für kaum verborgene Wahlkampfwerbung im närrischen Gewand.

 

So sind am vorigen Fasnet-Sonntag beim Zunftmeister-Empfang der AHA im Vorfeld des großen Umzuges fast alle in die Bütt gegangen, die auch das Rednerpult im Stuttgarter Landtag anstreben. Und ob in der Politik oder beim Fasching: Die einen können es besser, andere nicht ganz so gut.

Die Landespolitik ist kein Gewinnerthema

Nun sind Entertainerqualitäten nur eine von mehreren Voraussetzungen, die vom Volk gewählte und bezahlte Abgeordnete mitbringen sollten. Doch um überhaupt bei den Menschen durchzudringen, braucht es eines gewissen rhetorischen Talents. Denn Landespolitik ist kein Gewinnerthema. Irgendwo angesiedelt zwischen dem Dauergetöse in Berlin und lokalen Aufregern, die die Menschen unmittelbar betreffen, ist diese Zwischenebene mit oft komplexen wie trocknen Themen kein Stoff für die Massen.

Wer also Landesparlamentarier bleiben oder werden will, sollte um seine Sichtbarkeit bemüht sein. Besonders schwierig ist das in einem Wahlkreis, der aus zwei Gebieten besteht, die im Grunde so gut wie gar nichts miteinander zu tun haben – außer dass sie in einem vor mehr als 50 Jahren willkürlich festgelegten Landkreis liegen. Der Leonberger Wahlkreis 6, wie er amtlich heißt, ist so ein Beispiel. Er reicht von Leonberg über Weil der Stadt nach Herrenberg. Die natürlichen Bezugspunkte sind in diesem Konstrukt sehr überschaubar.

Die langjährige CDU-Abgeordnete Sabine Kurtz zieht sich zurück. Foto: Simon Granville

Nicht umsonst war Sabine Kurtz in den vergangenen Jahren sehr oft im Gäu unterwegs. Die langjährige CDU-Abgeordnete, Landtags-Vizepräsidentin und Staatssekretärin im Agrarministerium, lebt in Leonberg und wollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, den anderen Teil ihres Wahlkreises zu vernachlässigen. Jetzt haben wir die umgekehrte Situation: Ihr Nachfolge-Kandidat Albrecht Stickel kommt aus Herrenberg und zeigt in diesen Tagen in der Raumschaft Leonberg hohe Präsenz – nicht nur bei der Fasnet oder beim Pferdemarkt. Doch der Kampf um Aufmerksamkeit ist ein schwerer. Gleichwohl hat Stickel den Anspruch, den Wahlkreis zu gewinnen.

Erfolgreicher Einsatz für Rettungshubschrauber in Leonberg

Nicht viel besser geht es der Sozialdemokratin Farina Semler. Die Herrenbergerin mag sich damit trösten, dass ihre Partei schon jetzt keinen Abgeordneten im Wahlkreis Leonberg hat. Immerhin eine gewisse Bekanntheit hat Peter Seimer von den Grünen, der vor fünf Jahren dem Langzeitabgeordneten Bernd Murschel gefolgt ist. Die Popularitätswerte seines redegewandten Vorgängers konnte der hochgewachsene Mann aus Aidlingen freilich nicht erreichen.

Unsere Empfehlung für Sie

Zerstörung in Leonberg: FDP-Plakate abgerissen und überklebt

Zerstörung in Leonberg FDP-Plakate abgerissen und überklebt

Der frühere Kriminaler Kurt Kindermann geht nicht davon aus, dass es sich einfach um Randale handelt und vermutet politische Motive.

Den Statuts eines Lokalmatadors im Raum Leonberg erfüllt am ehesten Hans-Dieter Scheerer von der FDP. In seinen fünf Abgeordneten-Jahren hat der Rechtsanwalt aus Weil der Stadt besonders durch seinen Einsatz für einen Verbleib des Rettungshubschraubers am Leonberger Krankenhaus Pluspunkte gesammelt. Ob das für einen Wiedereinzug ins Parlament reicht? Die FDP selbst muss in Baden-Württemberg zittern. Scheerer steht auf Listenplatz 15, seine Partei hat derzeit 18 Mandate.

Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat auch Gitte Hutter. Politisch zeigt die frühere Leonberger Stadt- und Kreisrätin eine bemerkenswerte Geschmeidigkeit. Von den Linken wechselte sie zu Volt. Jetzt kandidiert sie für das Bündnis Sahra Wagenknecht.

Weitere Themen

Traditionsevent in der Krise: Was das Böblinger Fischsuppenessen mit „Wetten, dass..?“ gemeinsam hat

Traditionsevent in der Krise Was das Böblinger Fischsuppenessen mit „Wetten, dass..?“ gemeinsam hat

Jetzt mal Butter bei die Fischsuppe: Der Gästeschwund bei der Benefizgala sollte zu denken geben. Böblingen braucht Ideen, um auch jüngere Menschen zu erreichen. Ein Kommentar.
Von Eddie Langner
Zeppelin in Böblingen: Chefs von rumänischen Praktikanten „positiv überrascht“

Zeppelin in Böblingen Chefs von rumänischen Praktikanten „positiv überrascht“

Rumänische Berufsschüler sind zu Gast bei Zeppelin Baumaschinen in Böblingen. Dort werden Servicetechniker dringend gesucht.
Von Holger Schmidt
Traditionsbetrieb in Holzgerlingen: Überraschendes Aus: Das Hotel und Restaurant Waldhorn schließt

Traditionsbetrieb in Holzgerlingen Überraschendes Aus: Das Hotel und Restaurant Waldhorn schließt

Maximilian Hiller, der das Waldhorn Holzgerlingen in vierter Generation geführt hat, gibt den Betrieb auf. Was sind die Gründe?
Von Leonie Schüler
Sindelfingen: Neue Eigentümer für Stern-Center – Einkaufszentrum „neu positionieren“

Sindelfingen Neue Eigentümer für Stern-Center – Einkaufszentrum „neu positionieren“

Eigentümerwechsel beim Stern-Center in Sindelfingen: Die Activ-Group hat das Einkaufszentrum am Busbahnhof erworben und will es „neu positionieren“.
Von Robert Krülle
Yvonne Wahl aus Herrenberg: Wenn die Periode richtig krank macht – „Mein Chef reagierte mit Unverständnis“

Yvonne Wahl aus Herrenberg Wenn die Periode richtig krank macht – „Mein Chef reagierte mit Unverständnis“

Yvonne Wahl aus Herrenberg kämpft gegen Tabus. Mit ihrem Unternehmen Yinergy klärt sie Führungskräfte über Periodenschmerzen oder Wechseljahrsbeschwerden auf. Warum das wichtig ist.
Von Leonie Schüler
Schloss Dätzingen: Wertvolle Skulptur demoliert

Schloss Dätzingen Wertvolle Skulptur demoliert

In der Nacht auf Freitag wurde ein Stahl-Kunstwerk von Gerlinde Beck, das vor dem Dätzinger Schloss steht, demoliert. Die Stiftung setzt für Hinweise auf die Täter eine Belohnung aus.
Von Robert Krülle
Grünen-Kandidat in Böblingen: Cem Özdemir auf Pragmatismus-Kurs – für Mittelstand und Innovation

Grünen-Kandidat in Böblingen Cem Özdemir auf Pragmatismus-Kurs – für Mittelstand und Innovation

Die Grünen sind zurück auf einem realpolitischen Kurs: Cem Özdemir warb in Böblingen für Fortschritt und Verlässlichkeit – und einen Sieg des VfB über den FC Bayern München.
Von Ulrich Stolte
Fackelumzug am Samstag: Meterhohes Funkenfeuer in Magstadt

Fackelumzug am Samstag Meterhohes Funkenfeuer in Magstadt

Die Feuerwehr lädt an diesem Samstag zum 16. Mal zum Funkenfeuer. Ein Fackelumzug führt zum Funkenplatz hinter den Hochhäusern am Lindenweg.
Von Robert Krülle
Streit unter Jugendlichen: 14-Jähriger zückt Messer in den Böblinger Mercaden

Streit unter Jugendlichen 14-Jähriger zückt Messer in den Böblinger Mercaden

Ein Streit zwischen einer Gruppe von Jugendlichen in den Böblinger Mercaden ist am Donnerstag eskaliert. Ein 14-Jähriger zückte ein Messer – die Polizei nahm ihn fest.
Von Eddie Langner
Windräder in Renningen: Bürgerentscheid ja oder nein? Sondersitzung am 2. März

Windräder in Renningen Bürgerentscheid ja oder nein? Sondersitzung am 2. März

Der Renninger Gemeinderat entscheidet über einen möglichen Bürgerentscheid zu sechs geplanten Windrädern. Die Stadt zweifelt die Rechtmäßigkeit der Abstimmung an.
Von Ulrike Otto
Weitere Artikel zu Leonberg Landtagswahl Kandidaten Herrenberg Kommentar Weil der Stadt
 
 