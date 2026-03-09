Landtagswahl SPD verliert Macht und Vertrauen im Kreis Esslingen
Die SPD verliert im Kreis Esslingen massiv an Einfluss. Die Grünen erleben hingegen einen Aufschwung. Ein analytischer Kommentar von Johannes M. Fischer.
Ein unverhoffte Wiederbelebung erfahren die Grünen nicht nur landesweit, sondern auch in den Städten und Gemeinden des Kreises Esslingen, treffend analysiert von der Grünen-Abgeordneten Andrea Lindlohr. Noch am Wahlabend erklärte sie: Viele Wähler hätten ihre Zweitstimme den Grünen gegeben, weil sie Manuel Hagel nicht als Ministerpräsidenten haben wollten. Die Erststimme hingegen ging vielfach an die CDU, womit sie auch erklärte, warum Andreas Deuschle und nicht sie den Wahlkreis gewann.