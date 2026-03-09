 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. SPD verliert Macht und Vertrauen im Kreis Esslingen

Landtagswahl SPD verliert Macht und Vertrauen im Kreis Esslingen

Landtagswahl: SPD verliert Macht und Vertrauen im Kreis Esslingen
1
Andreas Deuschle (CDU) gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis Esslingen. Viele Wähler splitteten ihre Stimmen: Die Erststimme für die CDU als Zeichen der Verbundenheit, die Zweitstimme für die Grünen, um den Kandidat ums Ministerpräsidentenamt Manuel Hagel zu verhindern. Foto: Markus Brändli

Die SPD verliert im Kreis Esslingen massiv an Einfluss. Die Grünen erleben hingegen einen Aufschwung. Ein analytischer Kommentar von Johannes M. Fischer.

Ein unverhoffte Wiederbelebung erfahren die Grünen nicht nur landesweit, sondern auch in den Städten und Gemeinden des Kreises Esslingen, treffend analysiert von der Grünen-Abgeordneten Andrea Lindlohr. Noch am Wahlabend erklärte sie: Viele Wähler hätten ihre Zweitstimme den Grünen gegeben, weil sie Manuel Hagel nicht als Ministerpräsidenten haben wollten. Die Erststimme hingegen ging vielfach an die CDU, womit sie auch erklärte, warum Andreas Deuschle und nicht sie den Wahlkreis gewann.

 

Mit wenigen Worten hatte sie damit auch eine Teilerklärung für das Unheil der SPD abgegeben, ohne explizit darüber zu sprechen: Von den Wählern in Baden-Württemberg, die der SPD den Rücken zukehrten, wanderte die Hälfte zu den Grünen, etwa jeder Dritte zur CDU und ein Fünftel zur AfD. Das geht aus dem Wanderungsmodell von infratest dimap hervor. Gerade noch schaffte die SPD den Einzug in den Landtag – ein desaströses Bild also für die Sozialdemokraten, das auch im Kreis Esslingen vorherrscht. Die Ursachen sind teilweise der Situation geschuldet, dass die Wähler taktisch agierten, um Hagel zu verhindern, aber es ist eben auch nur ein Teil der Wahrheit.

SPD in Esslingen: Hat die Partei ihre Zukunft verspielt?

Die große Frage, die sich die SPD auch im Kreis Esslingen stellen muss: Hat sich die Partei überlebt? Vielleicht sogar gerade in Esslingen, wo die SPD zwei von vier Bürgermeistern stellt, bei der Landtagswahl aber nur noch 5,6 Prozent bekam. Das Missverhältnis besteht auch im Bezug auf den Gemeinderat, wo die SPD sechs Sitze hat – das entspricht 15 Prozent. Es gibt Bestrebungen im Gemeinderat, die Bürgermeisterriege von vier auf drei zu reduzieren – sollte sich diese Meinung angesichts knapper Kassen eines Tages durchsetzen, stellt sich die Frage, wer gehen sollte. Ein SPD-Mann? Der SPD-Oberbürgermeister wird es nicht sein, der wurde direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Mit Sicherheit wird es zu diesem Thema in den kommenden Monaten Diskussionen geben.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl BW 2026: Gewinner und Verlierer im Wahlkreis Esslingen

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026 Blitz-Analyse zum Wahlergebnis im Wahlkreis Esslingen

Andreas Deuschle hat im Wahlkreis Esslingen das Direktmandat geholt. Wie ging die Wahl für die übrigen Kandidierenden und Parteien aus, wie steht der Wahlkreis Esslingen im Landesvergleich da? Unsere Datenanalyse am Tag nach der Wahl.

Zumal das von der SPD dominierte Rathaus eine weitere äußerst wichtige Abstimmung verlor. In einem Bürgerentscheid entschieden sich die Esslinger ziemlich deutlich für den Erhalt der Bücherei in den Gemäuern eines alten Pfleghofs. Damit stimmten sie gegen das Ansinnen des Oberbürgermeisters, die Stadt möge ein leer stehendes Kaufhaus kaufen und nach dem Kauf zur Bücherei umwandeln. Neben anderen Fraktionen unterstützte auch die SPD dieses Ansinnen, dass nun von den Bürgerinnen und Bürgern abgeschmettert wurde.

Nicolas Fink (SPD) im Wahlkampf. Er schaffte den Einzug in den Landtag. Gleichzeitig ist er Stadtrat in Esslingen. Seine Partei erzielte ein desolates Ergebnis bei den Landtagswahlen – und auch im Kreis Esslingen. Foto: Markus Brändli

„Vernichtendes Ergebnis“: Jusos fordern Rücktritt des Landesvorstands

Die ersten panischen Reaktionen nach der verkorksten Landtagswahl ließen nicht lange auf sich warten: Gleich am Tag nach der Wahl verkündete die Jugendorganisation der SPD im Kreis Esslingen: „Dieses Ergebnis ist vernichtend. Die Landtagsfraktion und die Parteispitze haben die Sozialdemokratie in Baden-Württemberg mit Vollgas gegen die Wand gefahren.“ Sie fordern den Rücktritt des gesamten Landesvorstandes. In der Büchereifrage hatten allerdings auch die Jusos, wie ihre Mutterpartei, aufs falsche Pferd gesetzt und den Willen der Esslingerinnen und Esslinger offenkundig falsch eingeschätzt.

Unsere Empfehlung für Sie

BM-Wahlen im Kreis Esslingen: Die alten Rathauschefs im Kreis Esslingen sind die neuen Rathauschefs

BM-Wahlen im Kreis Esslingen Die alten Rathauschefs im Kreis Esslingen sind die neuen Rathauschefs

Es hat keine Überraschung gegeben: Die Bürgermeisterwahlen in vier Kommunen im Kreis Esslingen haben am „Superwahlsonntag“ das zu erwartende Ergebnis gebracht.

Der Niedergang der SPD ist aber nicht nur in Esslingen greifbar – er setzt sich überall im gesamten Kreis fort. In dem industriell geprägte Landkreis, wo die Sozialdemokraten aufgrund des großen Anteils der Arbeiterschaft früher einmal etwas darstellten, befindet sich die Partei auf dem Weg der FDP – nämlich in die Bedeutungslosigkeit. Die Abkehr von der Arbeiterschaft, die es so nicht mehr gibt, weil sich die Produktionsbedingungen schon vor sehr langer Zeit verändert haben, hin zu einem wohlsituierten bürgerlich-bohemehaften Milieu ist nicht gelungen – diese Gruppen wurde von den Grünen und Linken bereits besetzt, als die SPD noch darüber nachdachte, wo sie neue Wähler gewinnen könnte. Inzwischen hat sich auch dieses Milieu schon wieder überlebt. Auch radikaler denkende Linke sind für die SPD verloren – in Esslingen wurden die Sozialdemokraten von der Partei der Linken, die diese Wählergruppe bindet, sogar überholt.

Selbst als Oppositionspartei ist die SPD nicht mehr erste Wahl: Die AfD erzielte im Kreis Esslingen mehr als doppelt so viele Stimmen wie die Sozialdemokraten. Im Land sind es sogar mehr als drei Mal so viele Stimmen.

Weitere Themen

Landtagswahl: SPD verliert Macht und Vertrauen im Kreis Esslingen

Landtagswahl SPD verliert Macht und Vertrauen im Kreis Esslingen

Die SPD verliert im Kreis Esslingen massiv an Einfluss. Die Grünen erleben hingegen einen Aufschwung. Ein analytischer Kommentar von Johannes M. Fischer.
Von Johannes M. Fischer
Landtagswahl: Wie wurde in Leinfelden-Echterdingen und in Filderstadt abgestimmt?

Landtagswahl Wie wurde in Leinfelden-Echterdingen und in Filderstadt abgestimmt?

Die Wahlergebnisse in Leinfelden-Echterdingen und in Filderstadt.
Von Armin Friedl
Esslingen: In Kiosk eingebrochen – Polizei ermittelt

Esslingen In Kiosk eingebrochen – Polizei ermittelt

Drei Einbrecher dringen in einen Kiosk in Esslingen ein. Sie werden von der Alarmanlage gestört und flüchten. Nun ermittelt die Polizei.
Von Annika Mayer
Karte zur Landtagswahl 2026: So haben die Menschen im Kreis Esslingen abgestimmt

Karte zur Landtagswahl 2026 So haben die Menschen im Kreis Esslingen abgestimmt

Die Grünen haben die Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg gewonnen – aber wie hat der Kreis Esslingen abgestimmt? Hier sehen Sie die Wahlgewinner in den jeweiligen Gemeinden.
Von Sebastian Xanke
„Women’s Day“ in Aichtal: Initiative will Frauen mit Frauen vernetzen – von Modeschau bis Spenden

„Women’s Day“ in Aichtal Initiative will Frauen mit Frauen vernetzen – von Modeschau bis Spenden

Beim „Women’s Day“ in Aichtal ist viel geboten – mit dem Ziel Frauen zu stärken, ihre geschäftlichen Aktivitäten sichtbar zu machen und ein Netzwerk zu bilden.
Von Kerstin Dannath
Esslinger Bürgerentscheid: Klare Mehrheit für Stadtbücherei im Pfleghof

Esslinger Bürgerentscheid Klare Mehrheit für Stadtbücherei im Pfleghof

Die Esslinger Stadtbücherei soll im Pfleghof bleiben und nicht ins frühere Modehaus Kögel umziehen. Das Ergebnis beim Bürgerentscheid am Sonntag war eindeutig.
Von Alexander Maier
Landtagswahl 2026: So hat die Stadt Esslingen abgestimmt

Landtagswahl 2026 So hat die Stadt Esslingen abgestimmt

Die Grünen liegen bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg vorne – aber wie hat die Stadt Esslingen abgestimmt? Hier sehen Sie die Ergebnisse.
Von Sebastian Xanke
BM-Wahlen im Kreis Esslingen: Die alten Rathauschefs im Kreis Esslingen sind die neuen Rathauschefs

BM-Wahlen im Kreis Esslingen Die alten Rathauschefs im Kreis Esslingen sind die neuen Rathauschefs

Es hat keine Überraschung gegeben: Die Bürgermeisterwahlen in vier Kommunen im Kreis Esslingen haben am „Superwahlsonntag“ das zu erwartende Ergebnis gebracht.
Von Andreas Pflüger
Prügelei in Kirchheim: An einer Tankstelle in Kirchheim gehen zwei Männer aufeinander los

Prügelei in Kirchheim An einer Tankstelle in Kirchheim gehen zwei Männer aufeinander los

Pöbeleien auf der Autobahn folgte erst ein Streit und dann eine Prügelei: An einer Kirchheimer Tankstelle sind zwei Männer aneinandergeraten.
Von Andreas Pflüger
Landtagswahl in Esslingen: Wählen zu dürfen, steigert das Interesse bei Esslinger Jugendlichen

Landtagswahl in Esslingen Wählen zu dürfen, steigert das Interesse bei Esslinger Jugendlichen

Die Landtagswahl ist auch bei jungen Menschen ein Thema. Dass 16-Jährige erstmals mit abstimmen konnten, finden Sarullah Tajik und Mikail Polat ebenso gut wie wichtig.
Von Andreas Pflüger
Weitere Artikel zu Esslingen Landtagswahl Kreis Esslingen Meinung Kommentar
 
 