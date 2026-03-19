Am Sonntag wird der Mainzer Landtag neu gewählt. Die Umfragen deuten auf ein enges Rennen hin.
19.03.2026 - 22:53 Uhr
Mainz - Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU in einer Umfrage weiter knapp vor der SPD. Die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder kommen im ZDF-"Politbarometer" auf 29 Prozent. Das sind zwei Punkte mehr als die regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Beide Parteien konnten gegenüber der Vorwoche jeweils einen Punkt zulegen.