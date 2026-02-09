Landtagswahl Was Mannheims OB sich beim Thema Wohnen vom Land erhofft
Hohe Mieten und unbezahlbare Kaufpreise für Immobilien treiben viele Menschen in Baden-Württemberg um – vor allem in den Ballungszentren.
Die Ankündigung sorgte in Mannheim für Kopfschütteln. Im Herbst wurde das neue Gutachten für die Mietpreisbremse öffentlich. Das Ergebnis: Unistädte wie Mannheim, aber auch Konstanz, sollen nicht mehr unter den Mechanismus fallen. Nicht nur in der Stadtverwaltung stieß das auf Unverständnis.