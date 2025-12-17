FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke versucht, im Landtagswahlkampf mit einem neuen Vorschlag zum Bürokratieabbau zu punkten. Nachdem er im Land schon zivilen Ungehorsam bei Berichtspflichten und den Abbau von Verwaltungsebenen gefordert hat, zielt er mit ähnlichen radikalen Vorschlagen nun auf die Europäische Union: Es brauche ein Nachfolgewerk für den bald 20 Jahre alten Vertrag von Lissabon für einen Befreiungsschlag beim Bürokratieabbau, fordert der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag. Dafür brauche es die Hilfe der Staats- und Regierungschefs.

Rülke: Regierungen sollen Rechtsakte aus Brüssel blockieren Konkret fordert Rülke in einem Papier, das unserer Zeitung vorliegt, dass die nationalen Regierungen Berichtspflichten gegenüber der EU einfach nicht mehr umsetzen – und zwar „unter bewusster Inkaufnahme von Strafzetteln aus Brüssel“. Außerdem sollen sie neue Rechtsakte blockieren. „Oberstes Ziel muss sein, die EU beim Thema Bürokratie wieder auf Null zu setzen und neu anzufangen.“

Das, so die Idee von Rülke, sollen die Staats- und Regierungschefs bei dem für Februar 2026 geforderten Sondergipfel zur Wettbewerbsfähigkeit Europas durchsetzen. Ob der Oppositionspolitiker eines Bundeslandes sich allerdings damit in Brüssel Gehör verschafft, ist allerdings fraglich. Die Liberale Fraktion „Renew Europe“ im Europäischen Parlament spielt auf Europäischer Ebene keine große Rolle mehr.

Rülke will Verbrenner-Aus und Chatkontrollen abschaffen.

Der Vorschlag erinnert an einen Aufruf der FDP, der vor ein paar Wochen publik wurde. In einem Schreiben an Handwerksbetriebe im Land raten die Liberalen den Unternehmern, die gesetzlichen Statistikpflichten in Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten bis auf Weiteres nicht mehr umzusetzen. Die Forderung, diese Pflichten abzubauen, ist im Wahlprogramm der FDP enthalten.

Auch die anderen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl haben Ideen zum Bürokratieabbau auf den Tisch gelegt. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir beispielsweise spricht sich für ein Ablaufdatum für Berichtspflichten aus. Werden sie dann nicht erneuert, gelten sie nicht mehr. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sprach sich zuletzt für ein Ablaufdatum von Landesvorschriften insgesamt aus, dann solle überprüft werden, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Was davon umgesetzt wird, wird sich nach der Landtagswahl zeigen.

Rülke geht jetzt auf Brüssel zu. Die Liste der von den Liberalen verhassten Verordnungen ist lang. Sie geht über das ohnehin schon angezählte Verbrenner-Aus und das gerade abgespeckte Lieferkettengesetz bis hin zu Chatkontrollen und Nachhaltigkeitsrichtlinien. Diese, so die Forderung des FDP-Landeschefs dürften nach einem neu zu verhandelnden Vertrag von Lissabon nicht mehr gelten. Nach Einschätzung von Rülke ist eine solche Kurskorrektur notwendig, „um zu verhindern, dass die Rechtspopulisten aus ganz Europa die europäische Idee und die EU in Trümmer schlagen.“ Die wachsende Bürokratie aus Brüssel, so sein Argument, würden „die europäische Idee und damit das Größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte zertrümmern.“