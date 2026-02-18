Die „Jenner-Renner“ sind inzwischen ein vertrauter Anblick auf den Feldern zwischen Affalterbach und Erdmannhausen. Dabei handelt es sich um Hähnchen, die ihren Kosenamen ihren Besitzern zu verdanken haben. Lara und Markus Jenner halten die Vögel vor den Toren ihres Erdmannhäuser Aussiedlerhofs. Tagsüber spazieren die Hähnchen im Freien umher, abends geht es zurück in mobile Ställe. Gut möglich, dass die Tiere bald an vertrauter Stelle, aber in einem anderen Umfeld im Gras picken. Die Jenners wollen auf der Weidefläche eine Agri-Photovoltaik-Anlage errichten.