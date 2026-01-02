Die deutsche Landwirtschaft sieht sich mit sinkenden Erzeugerpreisen und einer historischen Krise im Weinbau konfrontiert. Bauernpräsident Rukwied benennt die Folgen.
02.01.2026 - 12:22 Uhr
Berlin - Die deutsche Landwirtschaft klagt zum Jahreswechsel über niedrige Erzeugerpreise - nicht nur bei Milch. Für die Landwirte seien die derzeitigen Preise an den Agrarmärkten äußerst unbefriedigend, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, am Freitag zur Vorstellung des Marktberichts 2025/26.