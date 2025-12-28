Möhren, Äpfel oder Eier kaufen viele gerne auch «bio». Der Markt für Ökoprodukte wächst stark, wie ein Bericht ermittelt. Nur der Trend auf den Äckern hält bei dem Tempo nicht Schritt.
Berlin - Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland legt nach Branchenangaben deutlich zu - die heimische Produktion entwickelt sich aber weiterhin nur stockend. Für den Öko-Markt 2025 lasse sich ein kräftiges Umsatzwachstum von etwa acht Prozent erwarten, heißt es in einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Damit ist die Absatzflaute des Inflationsjahres 2022 endgültig überwunden." Während die Nachfrage wachse, stagniere aber die Erzeugung.