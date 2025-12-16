Geht es nach der EU-Kommission, sollen Glyphosat & Co künftig ohne regelmäßige Neuzulassungen auf den Feldern verteilt werden können.
16.12.2025 - 17:25 Uhr
Straßburg - Die EU-Kommission will, dass Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat in der EU künftig zeitlich unbefristet zugelassen werden können. Demnach sollen die bislang erforderlichen regelmäßigen Neuzulassungen für Wirkstoffe abgeschafft werden, wie aus einem Vorschlag der Behörde hervorgeht. Die gefährlichsten Substanzen sollen davon ausgenommen werden.