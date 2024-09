Vertreter der 27 Staaten sprechen sich dafür aus, den Schutzstatus der Tiere herabzusetzen und damit die Jagd auf Wölfe zu vereinfachen.

Knut Krohn 25.09.2024 - 13:28 Uhr

Der Streit um den Abschuss von Wölfen nimmt eine neue Wendung. In Brüssel haben am Mittwoch die EU-Staaten eine Abschwächung des Schutzes der Raubtiere auf den Weg gebracht. Möglich geworden war dies, weil Deutschland seinen bisherigen Kurs geändert und sich bei einer Abstimmung auf EU-Botschafterebene für den schnelleren Abschuss von Wölfen ausgesprochen hat. „Die Bestandszahlen des Wolfes haben sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass diese Entscheidung aus Sicht des Naturschutzes verantwortbar und aus Sicht der Weidetierhalter notwendig ist“, erklärte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) in Brüssel die Haltung der Bundesregierung.