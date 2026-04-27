Landwirte müssen seit Januar mehr Angaben zu Pflanzenschutzmitteln machen. Zu viel Bürokratie, sagt Minister Rainer - und bekommt Unterstützung. Der EU-Kommissar stellt klar.
27.04.2026 - 19:27 Uhr
Luxemburg - EU-Agrarkommissar Christophe Hansen hat nach deutscher Bürokratie-Kritik die Regeln zur Dokumentation im Pflanzenschutz klargestellt. Es werde nicht erwartet, dass Anwender von Pflanzenschutzmitteln Fachcodes verwenden, sagte Hansen bei einem Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten in Luxemburg. "Sie können die gebräuchlichen Namen der Kulturpflanzen und Wachstumsstadien verwenden, die sie kennen. Diese Bezeichnungen erscheinen auch auf den Etiketten der Produkte, die die Mitgliedstaaten zugelassen haben."