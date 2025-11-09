Die lange Einkaufsnacht mit der Illumination des Königsbaus und vielen anderen Highlights hat mit Zehntausenden Menschen in der City die Erwartungen noch übertroffen.
„Stuttgart, Du leuchtest“: Die Liebeserklärung eines gewissen Holger an seine Stadt ist gewissermaßen in Stein gemeißelt. Denn sie erschien im Giebel des Königsbaus, als der Lichtkünstler Maximilian Pfister und sein Team von der Firma Frischvergiftung die 110 Meter breite und 20 Meter hohe Fassade des Säulenbaus am Schlossplatz in der langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr wieder mit einer mitreißenden Lichtshow verwandelten und verzauberten. Da schienen die massiven Säulen, in Scheiben zerfallen, plötzlich zu wanken, Farben, Formen und Dekore, in Sekundenschnelle wechselnd und über die Fassade flirrend, bannten die Blicke Tausender Zuschauer.