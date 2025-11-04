Die lange Einkaufsnacht verspricht am Samstag spektakuläre Momente: Bis zu 200.000 Menschen werden erwartet, wenn die Innenstadt in einen magischen Ort verwandelt wird.
04.11.2025 - 11:40 Uhr
Glühende Ballons und die Illumination des Königsbaus werden am Samstag, 8. November, die Höhepunkte der Veranstaltung „Stuttgart leuchtet“ sein. Wenn die City-Initiative Stuttgart (CIS) zur langen Einkaufsnacht in die Innenstadt lädt, werden die meisten Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben. Etwa 200.000 Menschen werden rund um die Königstraße erwartet. „Wir hoffen, dass es wieder der frequenz- und umsatzstärkste Tag des Jahres wird“, sagt Citymanager Holger Siegle.