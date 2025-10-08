Die Innenstadt von Waiblingen verwandelt sich am Freitag, 10. Oktober, in ein Lichtermeer. Was Besucher bei „Waiblingen leuchtet“ erwartet, lesen Sie hier.
08.10.2025 - 14:25 Uhr
Abend für Abend wird es ein bisschen früher dunkel – die Waiblinger Innenstadt aber wird am Freitag, 10. Oktober, zum Lichtermeer. Denn von 19 bis 23 Uhr heißt es wieder „Waiblingen leuchtet“. Dann laden die Geschäfte zum langen Shoppingabend ein und auf mehreren Plätzen in der Innenstadt treten Künstlerinnen und Künstler mit spektakulären Feuer- und Lasershows auf. Auf dem Zeller- und dem Rathausvorplatz sind Lichtshows zu sehen.