Ein Löwe mit rotem Lippenstift sorgte in der Langen Kunstnacht für Gesprächsstoff. Nun ist klar, wer das Werk in Leonberg geschaffen hat.
Ein milder samstäglicher Frühlingsabend lockt die Menschen in die historische Altstadt von Leonberg. Sie schlendern durch die Gassen, kommen mit Freunden, Bekannten oder auch Fremden ins Gespräch. Die Gastronomie auf dem Marktplatz lädt zum Verweilen ein. Und mittendrin: Kunst, die Türen öffnet. Die Lange Kunstnacht, kurz Lakuna genannt, jährt sich bereits zum 20. Mal. Sie ist mehr als eine Ausstellung, bei der etwa 30 Künstlerinnen und Künstler Schaufenster, Hinterhöfe, leer stehende Flächen oder Galerien bespielen. Sie ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt und lässt die Altstadt mit ihren festlich beleuchteten Fachwerkhäusern zum Leben erwecken.