Bei der 19. Ausgabe der Langen Kunstnacht platzt die Leonberger Altstadt an diesem Samstag förmlich vor Kreativität. Besondere Aktionen und Ausstellungen locken die Besucherinnen und Besucher.

Marius Venturini 01.04.2025 - 11:33 Uhr

Kunstinteressierte und Nachtschwärmer – und vor allem kunstinteressierte Nachtschwärmer – kommen an diesem Samstag, 5. April, in Leonberg voll auf ihre Kosten. Bei der 19. Langen Kunstnacht, kurz Lakuna, gibt es in der Leonberger Altstadt an mehr als 20 Stationen einiges zu entdecken, zu betrachten, zu bestaunen, zu bewundern. Lichtinstallationen erhellen die Nacht, Kunst in fast allen Formen schmückt Wände und Innenräume: Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke in Galerien, Ateliers, Pop-up-Ausstellungen und unter freiem Himmel.