Am 22. März ist es wieder soweit: Stuttgarts Kulturbetriebe öffnen des Nachts ihre Türen und laden zum Staunen, Verweilen und Tanzen ein. Am Freitag, 21. Februar, beginnt der Vorverkauf zur Langen Nacht der Museen.

Die Lange Nacht der Museen hat mittlerweile nahezu Kultstatus im Kessel. Jährlich lockt das Event Tausende Besucherinnen und Besucher in die schwäbische Hauptstadt – 2024 waren es knapp 20 000. Insgesamt 60 Kulturbetriebe öffnen dieses Jahr von 18 bis 1 Uhr ihre Türen und stellen die Gäste vor die Qual der Wahl: Klassisches Kunst-Schlendern oder Singen im Mitmachchor? Tanzen zu DJ-Livesets und Lichtinstallationen? Rollende Oldtimer und Straßenbahnen bestaunen? Oder doch lieber Comedy und Zaubershows? Das Programm 2025 hat einiges zu bieten.

Kunst verschmilzt mit Industrie

Bei Handwerk X Kunst auf dem Stuttgarter Marktplatz können Besucherinnen und Besucher Einblicke in kreatives und künstlerisches Handwerk aus Stuttgart bekommen. Von Maßschneiderei über Holz-, und Steinverarbeitung werden hier Fertigkeiten und Leidenschaft gezeigt. Ebenfalls spannend und zum ersten Mal Teil der Langen Nacht: Die Seilhalle der Universität Stuttgart. Das weltweit größte Forschungslabor zum Thema Seile öffnet seine Tore und bietet Einblicke in ihre Projektarbeiten. Eine weitere Industriekulisse der Landeshauptstadt ist der Stuttgarter Hafen. Er ist Umschlagplatz, Handelsort und Filmkulisse für den Tatort und die Soko Stuttgart. Zur Kulturnacht zeigt der Hafen seine kunstvolle Seite mit ungewöhnlichen Lichtinszenierungen und ermöglicht Einsicht in eine sonst schwer zugängliche Umgebung.

Die Dauerbrenner

Die altbekannten, aber definitiv goldenen Dauerbrenner sind ebenfalls wieder dabei. So öffnen sich die Türen zum Bunker unter dem Marktplatz nur einmal im Jahr zur Langen Nacht der Museen. Zwischen meterdicken Türen und fensterlosen Zimmern fanden hier etwa 3000 Schutzsuchende während des Zweiten Weltkriegs einen Schlafplatz. Ein spannender Ausstellungsort, der sich definitiv lohnt.

Das Rollende Museum des Württembergischen Automobilclubs (WAC) im Ehrenhof des Neuen Schlosses ist ebenfalls jedes Jahr einen Besuch wert. Hier werden Kraftfahrzeuge aller Jahrgänge ausgestellt und vorgefahren, begleitet von wissenswerten und unterhaltenden Moderationen. Mehr als 70 Oldtimer werden ausgestellt – die magische Grenze markiert das Baujahr 1970. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher anschließend auf einer rund 15-minütigen Spritzfahrt durch Stuttgart kutschieren lassen. Wer mit seinem Oldtimer teilnehmen möchte, kann sich unter rm.derwac.de anmelden.

Und was passt besser zur Nacht als der Sternenhimmel? Im Stuttgarter Planetarium geht es per simuliertem Flug durch die Galaxis direkt ins Sternentheater. Einlass in den Kuppelsaal ist alle 25 Minuten, auf Grund von begrenzten Platzkapazitäten muss allerdings mit Wartezeit gerechnet werden.

Stuttgarts Wahrzeichen

Auch Stuttgarts Wahrzeichen sind selbstverständlich vertreten: Der beleuchtete Kessel lässt sich am besten aus dem Fernsehturm betrachten, das Kunstmuseum feiert zur Kulturnacht sogar ein Doppeljubiläum (100 Jahre Sammlung, 20 Jahre Kunstmuseum) und zum ersten Mal seit zwölf Jahren öffnet auch die Staatsgalerie wieder ihre Tore. Mit Kurzführungen, Performances und einem Auftritt des Feministischen Chores ist im Stirling-Bau für jeden etwas geboten. Wer sich an Oldtimern vorbeigeschlängelt hat, kann im Neuen Schloss eine Sonderausstellung zu Demokratie, Tanz, Theater und Kunst besuchen.

Bei besonderen Angeboten schauen, staunen, genießen und mitmachen

Neben Dauerbrennern und Wahrzeichen gibt es auch Spezial-Programme: Das Polizeimuseum zeigt nervenaufreibende Ermittlungen, das Stadtpalais bietet einen Escape Room und einen offenen Chor zum Mitsingen. Im Landtag wird die Olympiasiegerin Darja Varafolomeev mit einer Sportgymnastik-Performance auftreten und das Rathaus wird zur Konzertbühne und Tanzfläche. Auch das Stadtbüro der Stuttgarter Zeitung wird erneut zum Veranstaltungsort: Stadtkind, die junge Marke der Stuttgarter Zeitung, zeigt die Werke vier junger Illustratorinnen und spricht mit ihnen über ihr Schaffen, die künstlerische Arbeit als Frau und die Zukunft der Kunst in Zeiten von KI. Den Abschluss des Abends bildet Musik und ein Get-Together ab 23.30 Uhr.

Eine friedliche und positive Atmosphäre

Anette Tauber, Verlagsleiterin des LIFT-Magazins und Hauptorganisatorin der Langen Nacht der Museen, zeigt sich voller Vorfreude auf den Abend:„Das ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre in der Nacht“, erzählt sie freudig. Es sei neben der großen Bandbreite an Ausstellungen eben diese positive, friedliche Stimmung über alle Altersklassen hinweg, die diese Veranstaltung besonders mache.

Wer dabei sein möchte, kann ab Freitag, 21. Februar, unter www.lange-nacht.de Tickets erwerben. Der Preis pro Ticket liegt bei 22 € (16 € ermäßigt), Kinder bis zu sechs Jahren haben freien Eintritt.