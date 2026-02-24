 
Lange Nacht der Museen: Garagentore auf! Auch Ihr Oldtimer kann am 21. März glänzen
Auch Ihr Fahrzeug kann beim Rollenden Museum am 21. März in Stuttgart dabei sein Foto: Lange Nacht der Museen

Sie haben einen Oldtimer bis Baujahr 1970 in der Garage? Dann können Sie bei der Langen Nacht der Museen in Stuttgart am 21. März als Chauffeur für leuchtende Augen sorgen.

Eben hat die Messe Retro Classics 80 000 Fans älterer Fahrzeuge in die Messehallen am Flughafen gelockt. Das zeigt: Oldtimer begeistern. Immer wieder auch bei der Langen Nacht der Museen in Stuttgart. Dort lädt der Württembergische Automobil Club zu seinem Rollenden Museum ein. Auch in diesem Jahr will man am 21. März die Menschen wieder staunen lassen. „Im Ehrenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart“, heißt es, „erleben die Besucherinnen und Besucher eine Auswahl historisch wertvoller Oldtimer und dürfen bei einer kurzen Spritztour sogar selbst Platz nehmen“.

 

Rollendes Museum sucht Oldtimer

Möglich wird dies, weil befreundete Clubs und Oldtimerfreunde aus der gesamten Region Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Und wie jedes Jahr gilt: Wer seine Garage öffnen möchte, um seinen besonderen Schatz „ausfahren“ zu lassen, ist herzlich willkommen. „Die Fahrzeuge sollten bis Baujahr 1970 sein“, schreibt der Württembergische Automobil Club – und ergänzt: „Besonders Vorkriegsfahrzeuge werden von den Besuchern begeistert aufgenommen.“

Das Ziel des Rollenden Museums? „Oldtimer Clubs und Fahrern die Möglichkeit zu bieten, ihre liebevolle Arbeit für die Erhaltung der Geschichte der Mobilität erfahrbar zu machen.“ Wichtig für alle, die mit ihren Glanzstücken dabei sein möchten: Die Fahrzeuge müssen für die Benutzung öffentlicher Straßen zugelassen und versichert sein. Wichtig für alle, die mitfahren möchten: Das geht mit einem Ticket für die Lange Nacht der Museen. Garagentore auf also – die Losung Sehen und Gesehen werden gilt schließlich für Old- und Youngtimer in besonderer Weise. Unter https://www.derwac.de/21-03-2026-anmeldung-rollendes-museum kann man sich anmelden.

