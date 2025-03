Das Museumsflaggschiff des Landes hisst nach mehrjähriger Abwesenheit wieder die Lange Nacht-Flagge. Passt der Ausstellungstitel „This is Tomorrow!“ auch hier?

Nikolai B. Forstbauer 16.03.2025 - 07:00 Uhr

Die Pause war konsequent. Staatsgalerie und Lange Nacht der Museen – das schien, bedingt durch immer höhere Sicherheitsanforderungen und diverse Baumaßnahmen im Komplex aus Altbau, Stirlingbau und dem an die Urbanstraße grenzenden schlanken Steib-Bau, eine eher komplexe Beziehung. „Nun aber sind wir zurück“, sagt Direktorin Christiane Lange, und kündigt für die Lange Nacht der Museen am Samstag, 22. März, ein „Programm-Feuerwerk“ an. Das passt, wenn 59 weitere Stuttgarter Museen, Galerien, historische Gebäude, Industriedenkmäler und Off-Spaces ihre Türen am 22. März von 18 bis 01 Uhr für eine Nacht voller Kunst, Kultur und Wissenswertem öffnen.