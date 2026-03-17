Lange Nacht der Museen Lange Nacht der Museen in Stuttgart: Was darf man nicht verpassen?
Am Samstag, 21. März, ist es wieder soweit: Die Lange Nacht der Museen in Stuttgart lockt – 63 spannende Orte sind zu erleben. Was sind die Höhepunkte?
Am Samstag, 21. März, ist es wieder soweit: Die Lange Nacht der Museen in Stuttgart lockt – 63 spannende Orte sind zu erleben. Was sind die Höhepunkte?
Seit 25 Jahren organisiert das Stuttgartmagazin Lift die Lange Nacht der Museen, ermöglicht ungewöhnliche Einblicke und tolle Begegnungen. Dieses Jahr am Samstag, 21. März. Wir geben Programmtipps.