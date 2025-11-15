Die Stimmung ist bestens beim 63. Landespresseball – aber von einer Sorge begleitet: Steht die Tradition vor dem Aus? Die möglichen Kretschmann-Nachfolger glänzen auf dem Parkett.
15.11.2025 - 13:37 Uhr
Diese Ballnacht ist nicht so steif wie in früheren Jahren. Fröhlich und beschwingt geht’s zu in der Liederhalle. Beim 28-jährigen Stargast Kamrad werden selbst reifere Semester zu wild hüpfenden Rockfans und drücken nach vorne zur Bühne. „Das war unser bester Topact seit vielen Jahren“, jubelt der DJV-Landesvorsitzende Markus Pfalzgraf. Doch über dem Who’s who aus Medien, Politik und Wirtschaft liegt eine bange Frage: Ist’s gar der letzte Landespresseball?