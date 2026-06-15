Nächste Runde in der heftigen Debatte um den geplanten Rückbau des Wittwer-Baus: Der BDA Baden-Württemberg lädt nun Architekten, Stadtplaner und Experten zum öffentlichen Gespräch ein.
15.06.2026 - 15:00 Uhr
Am Freitag, dem 19. Juni, laden der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Baden-Württemberg (BDA) und der Wechselraum Stuttgart im Rahmen der Initiative „Wittwer ist nicht fertig“ zur „Langen Tafel der Baukultur auf den Kleinen Schlossplatz“ in Stuttgart ein. Das Gesprächsformat ist völlig neu. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert bis etwa 20 Uhr.