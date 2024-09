Langersehntes Bauprojekt in Ditzingen

Jahrzehntelang ist die Entlastungsstraße für den Ditzinger Teilort geplant worden. Mit dem Spatenstich für den Kreisverkehr wurde am Mittwoch der erste Bauabschnitt begonnen. Die Freude darüber ist groß, doch manch’ einer zweifelt noch an der Umsetzung.

Franziska Kleiner 11.09.2024 - 18:42 Uhr

Ein wenig ungläubig ist der ein oder andere selbst am Tag des Spatenstichs am Mittwoch noch gewesen: Wird sie tatsächlich gebaut, die ersehnte Entlastungsstraße für die rund 3600 Heimerdinger? Jahrzehnte lang haben die Bürger auf diese Straße gewartet, haben für sie demonstriert im Gemeinderat und auf der Straße, haben Transparente im Ort entlang der Straßen aufgehängt, augenfällig an Gartenzäune und Hausfassaden. Genugtuung, Zufriedenheit und Freude spricht aus den Worten derer, die zur Baustelle gekommen sind. Bürger, Vertreter der Bürgerinitiative, amtierende Ortschafts- und Stadträte, aber auch ehemalige Stadt- und Ortschaftsräte und auch Verwaltungsmitarbeiter.