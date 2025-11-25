Langläuferin Victoria Carl gewann 2022 Olympia-Gold in Peking. Nach ihrem positiven Dopingtest droht sie nun die Winterspiele zu verpassen. Sie selbst hakt Olympia bereits ab.
25.11.2025 - 15:18 Uhr
Ruka - Die deutsche Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl bleibt nach ihrem positiven Dopingtest vorläufig gesperrt und wird deshalb aller Voraussicht nach Olympia 2026 verpassen. "Nach aktuellem Verfahrensstand ist eine Teilnahme am kommenden Wettkampfwinter sowie an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina ausgeschlossen", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.