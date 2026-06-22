Fraport erwartet in den Sommerferien rund neun Millionen Passagiere. Wer aus Frankfurt fliegt, sollte mehr Zeit einplanen – besonders bei Reisen außerhalb des Schengen-Raums.
22.06.2026 - 12:02 Uhr
Frankfurt/Main - Zum Beginn der Sommerferien bereitet sich der Frankfurter Flughafen auf einen Ansturm vor. Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet vom 26. Juni bis 9. August mit rund neun Millionen Passagieren und etwa 60.000 Flugbewegungen. Allein am ersten Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland (26.–28. Juni) sollen laut Fraport etwa 616.000 Reisende abgefertigt werden.