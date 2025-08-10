Eine Studie untersucht das Geschlechterverhältnis bei Berggorillas. Die Erkenntnisse geben demnach auch Aufschluss über die Ursachen der ungleich verteilten Macht bei uns Menschen.
10.08.2025 - 08:13 Uhr
Leipzig/Kampala - Anführer, Beschützer, Silberrücken - Männliche Berggorillas gelten aufgrund ihrer Größe und Muskelmasse als Synonym für Dominanz, Kraft und Macht. Aber so eindeutig ist die Überlegenheit der Männchen in ihren Gruppen nicht, wie ein Forschungsduo im Fachmagazin "Current Biology" berichtet.