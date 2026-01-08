Wie viel Müll treibt im Rhein Richtung Meer? Forschende wollten es genau wissen - und nutzten eine in Köln aufgestellte Müllfalle. Die Ergebnisse überraschen.
Köln - Der Rhein transportiert einer Studie zufolge viel mehr Müll als bisher gedacht. An Köln vorbei treiben einer Studie zufolge jedes Jahr zwischen 3.000 und 4.700 Tonnen Müll von mindestens einem Zentimeter Länge. Dies sei drastisch mehr als in manchen früheren Schätzungen, schreiben Forschende der Universitäten Bonn und Tübingen im Fachmagazin "Communications Sustainability". Es gehe um 53.000 Müllteile pro Tag, sagte Studienleiterin Leandra Hamann von der Universität Bonn der Deutschen Presse-Agentur.