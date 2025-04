Schwabenlandtower Fellbach Vier Falkenküken am Schwabenlandtower geschlüpft – „So süß“

Die Falkenfamilie am Fellbacher Schwabenlandtower ist komplett: Am Freitagmorgen schlüpfte Küken Nummer 4. Was die nächsten Tage bringen – und warum der erste Flug ein magischer Moment wird.