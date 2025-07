Der ehemalige SPD-Vorsitzende Müntefering spricht sich für die Wehrfähigkeit Deutschlands aus – und lobt gleichzeitig „den Friedensapostel“ Willy Brandt.

Christoph Link 23.07.2025 - 06:34 Uhr

Abseits der Tagespolitik wollte Markus Lanz seine Talkrunde am Dienstag mit dem Ex-SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering (85) und dem Ex-Linken-Fraktionschef Gregor Gysi (77) im ZDF führen, was natürlich nicht gelang: Gleich zu Beginn hat Müntefering mal das desaströse Wahlergebnis für Lars Klingbeil beim SPD-Parteitag eingeordnet, da hätten manche bei der SPD „ein komisches Mütchen gekühlt“, meinte er, aber Mehrheit sei Mehrheit und auch 64,9 Prozent seien in Ordnung und man dürfe in eine solchen Situation nicht beleidigt sein. Willy Brandt hätte wohl in so einer Situation dem Kandidaten Mut gemacht und gesagt: „Da müssen wir durch.“