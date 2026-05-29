Endlich erlösende Nachrichten aus Laos: Der erste in einer Höhle eingeschlossene Goldsucher wurde nach zehn Tagen geborgen. Wie geht es weiter?
Jubel in Laos: Der erste von fünf in einer überfluteten Höhle in Laos eingeschlossenen Goldsucher ist geborgen worden. Zuvor sei so viel Wasser aus der Höhle abgepumpt worden, dass am Nachmittag (Ortszeit) eine sichere Rettung möglich geworden sei, teilte die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People mit. Auf einem von CNN verbreiteten Video war am Abend zu sehen, wie der Mann langsam und von Helfern gestützt aus dem Berg stieg. Der thailändischen Rettungseinheit MTK zufolge dauerte die Rettung 37 Minuten.