Neuer Largo Maradona: Nach jahrelangem Streit über Händler und Genehmigungen plant Neapel eine öffentliche Umgestaltung des Pilgerorts für Fans von Diego Maradona.
29.01.2026 - 12:14 Uhr
Neapel - Im Streit um den berühmten Maradona-Pilgerort im Herzen von Neapel zeichnet sich nach monatelangen Debatten eine Lösung ab. Die süditalienische Stadt gab grünes Licht für eine umfassende Umgestaltung des Largo Maradona, der seit Jahren Anziehungspunkt für Touristen und Fans des 2020 gestorbenen Fußballers Diego Maradona aus aller Welt ist. Der Argentinier spielte von 1984 bis 1991 beim SSC Neapel und gilt dort als Legende.