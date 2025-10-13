Ein großes Lob für Donald Trump und ein Glauben an den Veränderungswillen bei den Bürgern - das waren die Essentials von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) bei Caren Miosga am Sonntag.
13.10.2025 - 06:21 Uhr
Als Vizekanzler darf sich Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auch zur Weltpolitik äußern, und das tat er engagiert bei Caren Miosga in deren ARD-Talk am Sonntag: Es sei „sehr verdienstvoll“ von US-Präsident Donald Trump, dass der die Befriedung des Gaza-Konflikts mit seiner berühmten „Brachialität“ voran gebracht habe, dafür gebühre ihm und den Vermittlerstaaten Türkei, Ägypten und Katar der Dank.