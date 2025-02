Die Brüder Lars und Hannes Kuhn aus Karlsruhe sind die letzten Berufsfischer auf dem Rhein. Sie beliefern Sterne-Restaurants mit Zander, Hecht und Wels – von der Stuttgarter Wielandshöhe bis in den Schwarzwald und die Pfälzer Weinstraße.

Robin Szuttor 20.02.2025 - 16:06 Uhr

Der Rhein liegt seelenruhig in einem Altarm. Lichter der Industrieanlagen spiegeln sich darin. Gegenüber ist der Containerhafen Wörth. Mercedes hat hier das größte Lkw-Werk der Welt mit 10 000 Beschäftigten. Daneben die riesige Papierfabrik Palm mit eigenem Kraftwerk. Scheinwerfer setzen Dampfwolken kunstvoll in Szene, als wäre das so gewollt. Dazu ein Grundrauschen vom Autoverkehr, schon um fünf in der Früh. Hier wird es nie ganz still, nie ganz dunkel – mag der Mond als noch so mickrige Sichel am Himmel stehen.