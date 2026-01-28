Lasertechnik aus Ditzingen Kampf dem Ramsch: Wie Trumpf Europas Maschinenbau sicher machen will
Trumpf hat die großen europäischen Maschinenbauer vereint, um gegen Gefahren vorzugehen, die eine ungeprüfte Billigwaren-Einfuhr mit sich bringt .
Stephan Mayer wählt ein sehr eindrückliches Bild, mit was für einem Geschäftsgebaren der Konkurrenz sein Unternehmen immer häufiger konfrontiert wird. Genauer gesagt sind es zwei Bilder, mit denen der bei Trumpf für den Werkzeugmaschinenbereich zuständige Vorstand das Problem verdeutlichen will. Auf einem seiner Ausdrucke ist das Buchstaben-Signet C E zu sehen, verbunden mit dem unauffälligen Hinweis „Conformité Européenne“. Diese Markierung zeichnet ein geprüftes Produkt aus, dass die europäischen Maschinenrichtlinien erfüllt. Das Zertifikat gibt dem Kunden beim Kauf eine Sicherheit, die sich allerdings immer öfter als trügerisch erweist. Das zeigt sich angesichts der zweiten CE-Abbildung, die den Anlass für die Pressekonferenz beim auf Lasermaschinen spezialisierten Ditzinger Familienunternehmens darstellt: In diesem Fall stehen die Buchstaben nämlich für „China Export“, was im Kleingedruckten bewusst versteckt wird.