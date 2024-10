Halloween steht vor der Tür, und die Wohnung soll im letzten Moment noch in ein Spukhaus verwandelt werden? Kein Problem – mit einfachen Tricks und Dingen, die man meist schon zuhause hat, gelingt die gruselige Deko auch noch in letzter Minute.

Halloween lebt von der gruseligen Stimmung – und die lässt sich auch ohne aufwendige Dekorationen ganz leicht erzeugen. Mit abgedunkelten Räumen, flackernden Kerzen oder schauriger Musik wird jede Wohnung sofort zur Geistervilla. Wer es besonders düster mag, kann auch noch ein paar Stofffetzen über Lampen legen oder Taschenlampen als punktuelle Lichtquellen nutzen. Und für alle, die noch mehr Gänsehautfeeling möchten, gibt es kreative Last-Minute-Ideen, die im Handumdrehen aus alltäglichen Gegenständen entstehen.

1. Spinnennetz aus Watte: Watte auseinanderziehen und über Ecken oder Möbelstücke drapieren. Kleine Plastikspinnen hinzufügen, um es realistischer wirken zu lassen. Diese gibt es oft auch noch Last Minute im Supermarkt, in Bastel- oder Nonfood-Läden.

2. Gruselige Schattenbilder: Schwarzes Papier verwenden, um Scherenschnitt-Silhouetten von Fledermäusen, Hexen oder Kürbissen auszuschneiden. Die Formen an die Wand, an Fenster oder in Laternen kleben und mit einer Lampe von hinten beleuchten.

3. Geister aus Taschentüchern: Taschentücher oder weiße Stoffreste über kleine Bälle (z. B. Wattebällchen oder Tischtennisbälle) legen und mit Schnur abbinden, um Mini-Geister zu basteln. Diese können an Türen oder Lichtern aufgehängt werden.

4. Schwebende Hände: Einweghandschuhe mit Wasser oder Luft füllen, zubinden und an Lampen oder Türgriffen aufhängen. Wer mag, kann die Handschuhe noch bemalen oder beispielsweise rotgefärbtes Wasser einfüllen. Achtung: Vorher prüfen, ob die Handschuhe wirklich dicht sind!

5. Blutige Kerzen: Eine weiße Kerze in einen Kerzenhalter stellen und mit einer roten Kerze etwas Wachs an den Rändern heruntertropfen lassen, sodass es wie Blut aussieht.

6. Leuchtende Augen: Augenformen in leere Klopapierrollen schneiden und eine kleine Taschenlampe oder ein LED-Teelicht hineinstellen. In dunklen Ecken oder auf Fensterbänken aufstellen. Optional kann man die Rollen vorher schwarz bemalen oder innen mit rotem oder grünem Papier hinterlegen.

7. Mumien-Gläser: Leere Gläser mit Mullbinde umwickeln und Augen aus schwarzem Papier aufkleben. Ein Teelicht hineinsetzen, sodass die Mumien leuchten.

8. Papier-Fledermäuse: Mit schwarzem Tonpapier oder Bastelpapier Fledermäuse ausschneiden und auf Wänden, Türen oder im Eingangsbereich anbringen.

9. Gespenstische Ballons: Weiße Ballons aufblasen und mit einem schwarzen Stift gruselige Gesichter darauf malen. Die Ballons an Decken oder Wände kleben oder an Möbel binden. Funktioniert auch gut mit orangenen oder grünen Ballons für Kürbis- oder Monsterfratzen.

10. Leiche im Sack: Ein bis drei große Müllsäcke mit Laub oder Zeitungspapier füllen und mit Klebeband so umwickeln, dass eine menschliche Silhouette entsteht. Der mittlere Sack muss dabei an beiden Enden aufgeschnitten werden. Den Sack dann vor die Tür oder in eine Ecke legen – ein echter Hingucker für Halloween!

11. Spinnen aus Klopapierrollen: Klopapierrollen schwarz bemalen und an einem Ende etwa bis zur Mitte acht Balken einschneiden. Den vorderen und hinteren Balken entfernen, die übrigen Balken umknicken, sodass Spinnenbeine entstehen.

12. Blutige Handabdrücke: Rote Lebensmittelfarbe oder Bastelfarbe nutzen, um Handabdrücke an den Fenstern oder Spiegeln zu hinterlassen. So können auch andere Blutspuren simuliert werden, beispielsweise Fußabdrücke auf den Fliesen.

13. Schwebende Hexenhüte: Schwarzes Papier zu kleinen Hexenhüten formen und an Schnüren aufhängen. Alternativ kann man fertige Hüte verwenden und sie über Tische oder im Flur schweben lassen. Besonders gut eignet sich dafür Angelschnur, aber ein weißer Bindfaden tut es auch.

Mit diesen simplen Ideen verwandelt sich jedes Zuhause im Nu in ein schauriges Spukhaus – perfekt für den Halloween-Abend! Ob für die eigenen vier Wände oder als Überraschung für Gäste, die gruselige Atmosphäre ist garantiert. Also los, ran an die Bastelideen und die Geisterstunde kann kommen!