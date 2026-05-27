Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 464 bei Holzgerlingen ist am Mittwoch ein Mensch verletzt worden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein Autofahrer ist am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 464 bei Holzgerlingen (Kreis Böblingen) mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Fahrer eines weißen Audi wollte laut Polizeiangaben gegen 10.50 Uhr aus dem Industriegebiet Buch/Sol nach links auf die B464 in Richtung Reutlingen abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Lastwagen, der aus Richtung Weil im Schönbuch kam.

 

Bei dem Zusammenprall wurde eine Person verletzt. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Mittagsstunden hinein. Die Polizei leitete den Verkehr während des Einsatzes an der Unfallstelle vorbei. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.