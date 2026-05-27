Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 464 bei Holzgerlingen ist am Mittwoch ein Mensch verletzt worden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an.

Eddie Langner 27.05.2026 - 15:10 Uhr

Ein Autofahrer ist am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 464 bei Holzgerlingen (Kreis Böblingen) mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Fahrer eines weißen Audi wollte laut Polizeiangaben gegen 10.50 Uhr aus dem Industriegebiet Buch/Sol nach links auf die B464 in Richtung Reutlingen abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Lastwagen, der aus Richtung Weil im Schönbuch kam.