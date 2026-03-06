Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen ist nach Polizeiangaben ein Mensch verstorben.

Auf der Bundesstraße 297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet. Eine Person sei dabei ums Leben gekommen, teilt das auch für den Landkreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mit. Weitere Informationen möchte die Pressestelle nicht geben. Zunächst solle Kontakt mit den Angehörigen aufgenommen und die näheren Umstände geklärt werden.

Bereits zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass sich Verkehrsteilnehmer auf der B 297 auf Wartezeiten einrichten müssen. Auf der Strecke zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen sei es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagen und ein Pkw seien beteiligt. Der Lastwagen sei umgekippt. Daher sei die Bundesstraße 297 voll gesperrt. Absperrungen seien eingerichtet.

Weitere Informationen folgen

Bei dieser Meldung handle es sich zunächst um einer Erstinformation, so die Polizei: „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Detailinformationen vor. Wir bitten daher, von telefonischen Anfragen derzeit abzusehen.“ Eine schriftliche weiterführende Pressemitteilung wurde angekündigt.

Diese Meldung wurde um 10.30 Uhr aktualisiert.