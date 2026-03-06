Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen ist nach Polizeiangaben ein Mensch verstorben.
06.03.2026 - 10:48 Uhr
Auf der Bundesstraße 297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet. Eine Person sei dabei ums Leben gekommen, teilt das auch für den Landkreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mit. Weitere Informationen möchte die Pressestelle nicht geben. Zunächst solle Kontakt mit den Angehörigen aufgenommen und die näheren Umstände geklärt werden.