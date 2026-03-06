Nach einem Verkehrsunfall kommt es zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen zu Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizei mit.

Simone Weiß 06.03.2026 - 09:54 Uhr

Auf Wartezeiten müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 297 einstellen. Auf der Strecke zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen sei es zu einem Verkehrsunfall gekommen, teilt das auch für den Landkreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mit. Ein Lastwagen und ein Pkw seien beteiligt. Der Lastwagen sei umgekippt. Daher sei die Bundesstraße 297 voll gesperrt. Absperrungen seien eingerichtet.