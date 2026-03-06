Nach einem Verkehrsunfall kommt es zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen zu Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizei mit.

Auf Wartezeiten müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 297 einstellen. Auf der Strecke zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen sei es zu einem Verkehrsunfall gekommen, teilt das auch für den Landkreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mit. Ein Lastwagen und ein Pkw seien beteiligt. Der Lastwagen sei umgekippt. Daher sei die Bundesstraße 297 voll gesperrt. Absperrungen seien eingerichtet.

 

Bei dieser Meldung handle es sich zunächst um einer Erstinformation, so die Polizei: „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Detailinformationen vor. Wir bitten daher, von telefonischen Anfragen derzeit abzusehen.“ Eine schriftliche weiterführende Pressemitteilung wird angekündigt.