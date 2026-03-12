Lastwagenhersteller Erfolgsprämie fällt geringer aus – Das zahlt Daimler Truck den Beschäftigten
Geschäftsführung und Betriebsrat haben festgelegt, welchen Bonus die Beschäftigen von Daimler Truck erhalten. Es ist nicht mehr so viel wie im Vorjahr.
Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck aus Leinfelden-Echterdingen zahlt den Beschäftigten für das abgelaufene Jahr einen Erfolgsbonus aus. Dieser wird anhand der Geschäftszahlen festgelegt und den Beschäftigten im Frühjahr ausgezahlt.