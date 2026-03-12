 
Lastwagenhersteller Erfolgsprämie fällt geringer aus – Das zahlt Daimler Truck den Beschäftigten

Lastwagenhersteller: Erfolgsprämie fällt geringer aus – Das zahlt Daimler Truck den Beschäftigten
Auch bei Daimler Truck hellt der Bonus die Stimmung in der Belegschaft auf. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Geschäftsführung und Betriebsrat haben festgelegt, welchen Bonus die Beschäftigen von Daimler Truck erhalten. Es ist nicht mehr so viel wie im Vorjahr.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck aus Leinfelden-Echterdingen zahlt den Beschäftigten für das abgelaufene Jahr einen Erfolgsbonus aus. Dieser wird anhand der Geschäftszahlen festgelegt und den Beschäftigten im Frühjahr ausgezahlt.

 

Diese Prämie soll die Arbeit der Beschäftigten für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens über die Gehaltszahlungen hinaus honorieren und orientiert sich am Ergebnis des Unternehmens. Für das Jahr 2025 erhalten Tarifbeschäftigt nun einen Bonus in Höhe von 2701 Euro. Im Vorjahr hatte die Prämie bei 4140 Euro pro Tarifbeschäftigtem gelegen. Anspruchsberechtigt sind rund 25 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Die Auszahlung erfolgt mit der Entgeltabrechnung im April.

Daimler-Truck-Chefin ist die Schwedin Karin Radström. Foto: dpa

In die Berechnung der Erfolgsbeteiligung gehen Kennzahlen wie der operative Gewinn und die Höhe der erwirtschafteten Barmittel ein und ist so ein Indikator für den wirtschaftlichen Erfolg im abgelaufene Geschäftsjahr.

Daimler-Truck Personalvorstand Jürgen Hartwig sagt zum Bonus: „2025 war für uns ein solides Jahr. Trotz herausfordernder wirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen haben wir unsere Ziele erreicht. Dieses Ergebnis verdanken wir vor allem der Leistung und dem Engagement unserer Beschäftigten weltweit.“ Und der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Michael Brecht meint: „Es ist ein großer Erfolg, dass wir im Rahmen des Sparpakets Cost Down Europe auch für die nächsten Jahre eine Vereinbarung zu einer Ergebnisbeteiligung erzielt haben.“ Das Sparpaket soll die Kosten um eine Milliarde Euro senken.

Nicht mehr die gleiche Prämie wie bei Mercedes

Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz AG, der früher zusammen mit der heutigen Daimler Truck AG den Kern der Daimler AG bildete, zahlt eine Erfolgsbeteiligung von 3139 Euro aus. Im Jahr 2024 hatte die Prämie angesichts besserer Ergebnisse noch bei 5220 pro berechtigten Mitarbeiter gelegen. In den Jahre 2022 und 2023 gab es für die Beschäftigten die Rekordprämie von 7300 Euro.

