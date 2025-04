Springreiterin Sarah Widmayer hat auf dem Außensandplatz des RFV Leonberg die abschließende Punkte-L-Prüfung vor Ulrike Moll aus Köngen gewonnen. Die 20-Jährige vom Pferdesportzentrum (PSZ) Benzenbühl sattelte nach der Winterpause erstmals im Freiland wieder ihre 13-jährige Hannoveraner-Stute Clintett, mit der sie 2024 als Gesamtsiegerin der Turnierserie Sparkassencup des Pferdesportkreises Böblingen triumphierte.

Erster Gratulant war in Leonberg ihr Coach Jörg Widmaier. Auch der Chef des PSZ Benzenbühl trug sich beim erstmals vom RFV Leonberg ausgerichteten Frühjahrs-Late-Entry in die Siegerlisten ein: Der 41-Jährige dominierte das Nachwuchsspringpferde-Finale, ritt in der L-Springpferdeprüfung die 2018 geborene Stute Molly Grey ins Ziel. Julian Stahl (Gültstein) folgte auf Stute Danger Mouse auf dem zweiten Platz. Platz vier und fünf sicherten sich Ingrid Langrock (PSZ Benzenbühl) auf Vreddy und der Weil der Städter Jürgen Eberhard auf Delcado.

In einem A-Springen schnappte Emily Widmaier (PSZ Benzenbühl) mit Current Market einen Abteilungssieg. Der 2008 geborene Holsteiner-Fuchs war Jörg Widmaiers frühere Nummer eins im Stall und ist mittlerweile das perfekte Lehrpferd für seine Tochter. Ein weiteres Nachwuchspferde-A-Springen gewann wiederum Jörg Widmaier auf El Gordo. Und im 60-cm-Springreiter-Wettbewerb vereitelte A-Siegerin Emilia Fischer den Erfolg der Leonbergerinnen Alexandra Spiess und Lenja Kierstein.