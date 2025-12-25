Mit ihrer oft harten Kritik an seiner Regierung sind Late-Night-Shows dem US-Präsidenten ein Dorn im Auge. An Weihnachten holt er zu einem neuen Schlag aus.
25.12.2025 - 11:34 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat die Weihnachtstage für neue Angriffe gegen Late-Night-Shows im amerikanischen Fernsehen genutzt. Anlässlich der Wiederholung einer Sendung vom 8. Dezember zog an Heiligabend der Moderator Stephen Colbert den Zorn des Präsidenten auf sich. Der Sender CBS, der die Show ausstrahlte, solle Colbert „einschläfern“, schrieb der Präsident auf seiner Plattform Truth Social, „das ist das Humanste, was man tun kann“.